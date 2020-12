굿네이버스, 광주마음나눔정신건강의학과의원 후원금 전달식 진행

광주마음나눔정신건강의학과의원, 지역사회 아동 위해 나눔 챌린지로 마련한 후원금 560만 원 전달

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 호남지역본부(지역본부장 배준열)는 지난 17일 광주마음나눔정신건강의학과의원(원장 한영훈)과 후원금 전달식을 진행했다고 18일 밝혔다.

이번 전달식은 광주마음나눔정신건강의학과의원에서 배준열 굿네이버스 호남지역본부장, 유기용 굿네이버스 전남중부지부장, 임광묵 굿네이버스 전남북부지부장, 강성규 굿네이버스 전남서부지부소장 및 한영훈 광주마음나눔정신건강의학과의원장이 참여한 가운데 진행됐다.

후원금은 광주마음나눔정신건강의학과의원에서 진행한 ‘마음나눔 걷기 챌린지’를 통해 마련됐다.

‘마음나눔 걷기 챌린지’는 참여자의 걷는 거리를 측정해 누적된 거리만큼 후원하는 방식으로 마음나눔정신건강의학과의원장과 임직원이 참여해 350만 원을 모은 가운데 여기에 동참하는 임직원의 지인이 210만 원을 후원해 총 560만 원의 후원금을 조성했다.

후원금은 굿네이버스 호남지역본부에 전달돼 코로나19로 인해 힘든 시기를 보내고 있는 전남지역 학대피해아동의 교육비에 사용될 예정이다.

배준열 굿네이버스 호남지역본부장은 “코로나19로 힘든 상황 속에서도 걷기 챌린지를 시작으로 선한 영향력과 후원금을 전달해주신 광주마음나눔정신건강의학과의원에 감사드린다”며 “전달받은 후원금은 학대피해아동의 교육을 위해 잘 사용될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

한영훈 광주마음나눔정신건강의학과의원장은 “이번 챌린지를 통해 많은 분과 함께 나눔 활동을 할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 이러한 챌린지를 통해 마음을 나누는 나눔 문화가 지역사회 내 확산되길 바란다”고 밝혔다.

