한화생명은 개인영업본부 산하 보험 모집 및 지원 사업부문을 단순·물적분할해 한화생명금융서비스(가칭)를 신설한다고 18일 공시했다.

분할되는 회사는 한화생명보험이다. 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하고 신설회사가 발행하는 주식은 모두 분할되는 회사가 소유한다. 분할 후 분할되는 회사는 한국거래소 유가증권시장 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 한다.

