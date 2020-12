중기부 올해 5개 창업대회, 차별화된 진행으로 '호평'

각 대회마다 창업기업 특색 따른 진행방식으로 높은 관심

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 올해 5개의 창업경진대회를 추진해 현장에서의 높은 호응과 함께 실효성 있는 경진대회로의 입지를 구축했다고 18일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서도 3분기 창업기업은 34만3128개, 이 중 기술창업은 5만7648개로 지난해 같은 기간에 비해 각각 13.3%, 9.1% 증가해 대한민국의 창업생태계의 지속 가능성을 보여주고 있다. 중기부는 이 같은 창업 열기를 확산하고, 코로나19 위기 속에서도 기회를 발견하고 새로운 가치를 창출해내는 창업기업이 계속해서 등장할 수 있도록 올해 대대적으로 창업경진대회를 추진했다.

특히 단순히 창업 아이템을 발표하고 겨루는 기존의 틀에서 벗어나 각각의 대회마다 창업기업의 특색을 고려해 행사를 기획·구성하고 진행방식을 차별화했다. 우선 'K-스타트업 그랜드 챌린지'는 국내 창업생태계의 경쟁력 제고를 위해 해외 우수 창업팀을 발굴해 국내에서 창업할 수 있도록 지원하는 프로그램으로 올해 국제 대회로서의 위상을 높였다. 118개 국가에서 총 2648개 해외 창업팀이 신청해 지난해보다 58% 증가, 2016년 첫 대회를 개최한 이래 역대 최고치를 기록했다. 과거 참여팀들의 성공사례를 집중 홍보하고 참여 과정에서 어려움을 겪는 비자와 정착지원금을 개선한 것이 주효했다는 평가다.

'대-스타 해결사 플랫폼'은 대기업 등이 제안한 문제를 가장 잘 해결할 수 있는 창업기업을 찾아 연결해주는 새로운 방식의 상생 정책으로 중기부는 올해 1탄과 2탄으로 나눠 시범 추진했다. 1탄 '디지털 드림 9'에서는 9개 참여 대기업별로 코로나19 이후 필요한 기술분야의 문제에 대해 해결방안을 제시한 창업기업을 선정했다. 대기업이 직접 심사에 참여해 행사의 취지와 의미를 부각시켰다.

2탄 '인공지능 챔피언십'에서는 대기업 등이 해결하지 못한 8개 과제를 인공지능 기술로 해결한 창업기업을 선정했다. 대기업 등이 자체 보유한 빅데이터를 공개했다는 점에서 기존의 인공지능 경진대회와 큰 차별성을 보여줬다는 평가를 받고 있다. 특히 대회 이후 2주 만에 출제기관으로 참여한 고신대 복음병원과 해결방안을 제시한 스마트레이더시스템이 스마트 헬스케어 구축을 위한 업무협약을 체결하는 등 가시적인 성과도 나오기 시작했다. 중기부는 '대-스타 해결사 플랫폼'에 참여하겠다는 대기업들의 문의가 이어지고 있는 등 관심도가 높아 내년에는 더욱 확대 개최한다는 계획이다.

청청콘은 만 29세 이하 청년들의 비대면 분야 창업 아이디어를 발굴하기 위해 올해 3차 추경 예산으로 추진한 경진대회로 청년들이 공감할 수 있도록 선배 청년 창업가와 후배 청년 창업가를 연결해주는 방식으로 진행됐다. 포브스 선정 '아시아 글로벌 리더' 등으로 구성된 7명의 선배 청년 창업가들이 심사위원과 조언자로 참여해 창업팀들의 큰 관심을 모았다. 3주간의 짧은 모집 기간에도 불구하고 738개 청년 창업팀이 신청해 41대 1이라는 높은 경쟁률을 보였다. 중기부는 입상팀들의 기발한 창업 아이디어를 한국방송공사(KBS) 라디오 방송으로 소개해 청년 창업 붐을 이어간다는 계획이다.

'도전! K-스타트업'은 범부처 협업을 통해 유망한 창업팀을 발굴해 상금을 지급하는 국내 최대 규모의 창업경진대회다. 국방부, 문체부 등 7개 부처가 참여하는 범부처 창업경진대회로 8개의 예선리그를 통해 180개팀, 본선에서 60개팀, 결선에서 20개팀을 선발한 후 최종 왕중왕전에서 순위를 결정하는 방식으로 진행됐다. 각 부처가 맡은 전문 분야에서 최고의 창업팀을 찾는 경쟁체계가 갖춰지면서 지난해보다 2배 가까이 늘어난 7112개팀이 참가할 정도로 대회 위상이 높아졌다. 중기부는 입상팀들에 대해 사업화 지원사업과 연계해 지원하고 현재 7개 참여 부처를 더 확대해 나갈 계획이다

한편, 창업경진대회의 주 행사로 진행된 '컴업(COMEUP)2020'은 한국의 창업생태계를 알리고 창업기업의 해외진출 기회를 마련하고자 지난해부터 시작한 국제 창업 행사로, 올해는 온라인·비대면 방식으로 진행됐다. 행사 기간 중 컴업 홈페이지 방문 55만건, 참가 등록 8162명, 온라인 참관 6만3311명, 유튜브 채널 구독자 수 2만8563명 등 비대면 행사의 표준을 제시하겠다는 당초 취지에 걸맞는 성과를 냈다.

차정훈 중기부 창업벤처혁신실장은 "중기부는 코로나의 어려운 상황에도 불구하고 국내 창업생태계의 발전을 위해 다양한 창업 행사를 온라인·비대면 환경에 최적화해 성공적으로 개최했다"며, "성공적인 개최로 얻은 자신감을 바탕으로 내년에는 더 짜임새 있게 준비하고 홍보를 더욱 강화해 세계적인 대회로 위상을 높여 가겠다"고 말했다.

