한국예탁결제원 KSD나눔재단, 'KSD꿈성장 장학금' 전달

[아시아경제 오주연 기자] 한국예탁결제원 KSD나눔재단은 17일 2020년 KSD 꿈성장 장학사업을 통해 전국 특성화고 학생 및 학교에 총 2억6000만원의 장학금과 학교발전기금을 전달했다고 18일 밝혔다.

올해에는 경제·금융 이해력검증시험에 참여하여 우수한 성적을 거둔 특성화고 학생 402명과 55개 특성화고가 선정되었으며 최우수학생(1인)에게는 200만원의 장학금, 최우수학교(1개교)에는 500만원의 학교발전기금이 수여됐다. 이 외 학생 및 학교에는 성적에 따라 소정의 장학금과 학교발전기금을 전달했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산 등을 고려해 별도의 장학금 수여행사는 생략하고 장학생들에게 장학금, 장학증서, 소정의 기념품 및 이명호 이사장의 축하와 격려 메시지를 담은 CEO letter를 전달했다.

이명호 이사장은 "KSD 꿈성장 장학사업을 통해 학생들이 금융지식을 습득하고 꿈을 성장시키는 계기가 되기를 기대하며, 앞으로도 본 사업이 미래의 금융인재를 꿈꾸는 청소년을 발굴·육성하는 대표적인 장학사업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

