엘앤에프는 18일 오전 10시 31분 현재 전일보다 1.81% 내린 7만 400원에 거래되고 있다. 거래량은 122만 1520주로 전일 거래량 대비 26.31% 수준이다. 엘앤에프는 2차전지 양극활물질 및 관련 소재 제조기업으로 알려져 있다.

12월 16일 한화투자증권의 김준환 연구원은 '최근 엘앤에프가 발표한 5만 톤 규모의 신규 NCMA 증설 물량은 니켈 함량 90% 이상의 하이앤드 제품이며 원통형 전지에 탑재될 예정. 테슬라의 메이저 공급업체로 도약할 것. 고객사의 요청에 따라 엘앤에프의 NCMA 캐파 증설 계획이 앞당겨졌음. 경쟁사들의 경우에도 고객사와 중장기 물량 확보 이후 전개되었던 밸류에이션 리레티잉 국면이 엘앤에프에도 적용될 가능성이 높다는 판단. '이라며 엘앤에프의 목표가를 8만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 엘앤에프를 36만 7660주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 1만 3100주 순매도, 25만 8729주 순매도 했다.

