새만금, 스마트수변도시·태양광 등 탄소중립 중심지로 추진

[아시아경제 유인호 기자] 국토교통부가 새만금개발청과 함께 18일 새만금 스마트 수변도시 및 육상태양광 선도사업, 스마트그린 산업단지 착공식을 열었다. 새만금을 탄소중립 및 그린뉴딜의 중심지로 조속히 조성할 방침이다.

이날 전북 군산새만금컨벤션 센터에서 열린 스마트 수변도시 및 스마트그린 산단 착공식에는 김현미 국토부 장관, 양충모 새만금개발청장, 소순열 새만금위원회 민간위원장, 송하진 전북도지사, 전북 지역 국회의원, 새만금개발공사 및 한국농어촌공사, 진우삼 한국 RE100 위원회 위원장, 남동발전 및 사업 관계자 등 총 50여 명이 참석했다.

이 사업은 새만금 국제협력용지 지역에 규모 6.6㎢(200만평), 거주인구 약 2만5000명의 자족 도시를 조성하는 사업이다. 총사업비 약 1조3000억원을 투입, 새만금개발공사가 오는 2024년 용지매립 및 부지조성을 완료할 계획이다.

스마트 수변도시는 도시에 스마트·친환경 에너지 기술을 적용하고, 첨단산업 유치를 통한 일자리와 쾌적한 수변 정주공간이 함께하는 도시를 목표로 하고 있다. 7개 거점 공간으로 구분해 공간 간에는 공원·녹지축으로 연결하고 수변도시의 특성을 살리기 위해 차별화된 3개의 호수를 배치하는 등의 토지이용구상을 마련했다.

이 사업은 2018년 사업시행자인 새만금개발공사 설립 및 2019년 예비타당성 조사를 완료했다.

육상태양광 선도사업은 새만금 지역 산업연구용지 동측 부지(1.15㎢, 35만평)에 발전사업자인 새만금희망태양광이 태양광 발전시설(약 0.1GW)을 설치해 20년간 운영하는 사업이다, 오는 2022년 발전 개시를 목표로 사업 추진 중이다.

육상태양광 선도사업은 2018년 10월 문재인 대통령이 ‘새만금 재생에너지 비전선포식’을 통해 새만금을 ‘대한민국 재생에너지의 중심’으로 선포한 이후 최초로 착공하는 사업이다.

새만금 스마트그린 산업단지는 새만금 국가산업단지 5·6공구(3.7㎢, 112만평)를 대상으로, 새만금에서 생산되는 세계 최대 규모의 풍부한 신재생에너지(3GW)를 활용go RE100을 구현하는 산단으로 조성할 계획이다.

RE100(Renewable Energy 100%)은 기업이 사용전력량의 100%를 재생에너지로 조달하겠다는 자발적 캠페인을 말한다.

이에따라 사업 속도가 빠른 산업단지 5공구부터 용지 조성에 착수해 내년 중 스마트그린 산단 마스터플랜 마련 및 2022년 인프라 조성 등 후속 절차를 진행할 계획이다.

국토부 관계자는 “지난 11월 24일 진행된 새만금 동서도로 개통 및 SK 투자협약과 함께 새만금 사업이 속도감 있게 진행되고 있있다”며 “스마트그린 산단 등의 성과를 새만금 전역에 적극 확산하고, 새만금 지역을 풍부한 신재생에너지를 기반으로 한 그린뉴딜과 탄소 중립의 중심지로 구현할 계획”이라고 말했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr