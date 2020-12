[아시아경제 이준형 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 26,850 전일대비 100 등락률 -0.37% 거래량 82,644 전일가 26,950 2020.12.18 10:28 장중(20분지연) 관련기사 대우조선해양, 연말 대외 기술포상 휩쓸며 기술력 입증가스공사, 'LNG 벙커링' 신사업 속도낸다물 만난 조선株, 랠리 이어가나 close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 발생으로 인해 옥포조선소 전 사업장의 생산을 중단한다고 18일 공시했다.

밀접 접촉자 검사 및 확산 방지 조치로 오는 20일까지 생산이 중단된다.

생산중단 분야의 지난해 별도 기준 매출액은 8조3176억원으로, 지난해 연결 기준 매출액(8조3587억원) 대비 99.5%에 이른다.

대우조선해양 측은 "사내 선별 진료소를 운영해 신속한 검사를 진행하고 있으며 코로나19 추가 감염 및 확산 방지를 위해 총력을 기울이고 있다"고 설명했다.

이준형 기자