하나은행, 두꺼비세상·아파트너와 상생모델 구축 협약 체결

[아시아경제 조강욱 기자] 하나은행은 국내 최대 부동산 직거래 플랫폼인 '피터팬의 좋은방 구하기'를 운영하는 두꺼비세상, 스마트 주거생활 플랫폼인 아파트너와 부동산 플랫폼 상생모델 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약으로 각 사는 변화하는 부동산 시장의 수요에 맞춘 특화 서비스를 제공하고 각 사가 보유한 부동산 관련 데이터를 활용한 신규 비즈니스 모델을 함께 개발하는 등 주거와 관련된 통합 라이프 케어 서비스 발전을 위한 공동 연구 및 사업 추진 등의 활동을 펼쳐나갈 계획이다.

이장성 하나은행 플랫폼금융사업TFT 본부장은 "이번 업무협약을 통해 새로운 사업 모델을 지속적으로 개발하여 부동산 금융시장의 새로운 변화를 선도할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr