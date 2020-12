[특징주] 대웅제약, 장중 22%대 상승…신고가 경신

[아시아경제 이민지 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 38,000 등락률 +21.65% 거래량 2,925,888 전일가 175,500 2020.12.18 09:58 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 코로나19(카모스타트) 테마 상승세에 15.1% ↑시간외급등종목으로 내일 뜰 종목 총정리 대웅제약 '호이스타정' 코로나19 임상 2·3상 병합 승인 close 이 장중 20%가 넘게 상승했다. 메디톡스와의 보톡스 분쟁에서 긍정적인 결과를 받아든 점과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제 개발이 순항하고 있다는 소식이 주가에 영향을 준 것으로 보인다.

18일 오전 9시 42분 대웅제약은 전 거래일보다 22.51% 상승한 21만5000원에 거래됐다. 이날 대웅제약은 장중 22만1500원까지 상승해 52주 신고가를 새로 썼다.

전일 대웅제약은 미국 국제무역위원회(ITC)는 메디톡스와 소송에서 메디톡스에 패소했다. 다만 구체적인 내용을 보면 대웅제약엔 나쁘지 않은 결과라는 소식이 전해지면서 주가는 오름세를 보였다. 임혜선 KTB투자증권 연구원은 "균주에 대한 영업 기밀인정이 소속의 쟁점이었는데 균주도용 혐의가 기각됨에 따라 메디톡스 균주에 대한 지식재산권은 불 인정된 것으로 해석된다"고 말했다.

아울러 전일 코로나19 치료제로 개발하고 있는 '호이스타정'의 임상 2상 시험을 식품의약품안전처의 승인에 따라 임상 2/3 시험으로 변경했다는 점도 주가에 긍정적인 영향을 줬다. 대웅제약은 3상을 병합 승인받아 대규모 환자에 대한 신속한 연구가 가능해졌을 것으로 보인다.

