우리은행, AI 기반 시장예측시스템 구축

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 AI로 각종 시장 지수, 경제 지표를 통해 미래 시장을 예측하고 자산배분전략 수립 및 상품을 관리하는 시스템을 구축한다고 18일 밝혔다.

이번에 새롭게 구축되는 시스템은 ▲시장 전망분석 ▲자산배분 ▲포트폴리오 구성 ▲상품 평가 및 선정 ▲상품 리밸런싱 등 자산관리를 위한 전체 과정을 AI의 도움으로 신속하고 정확하게 처리하는 내용이다.

지난 11월 AI 개발·운영 및 고도화를 위해 구축한 AI플랫폼인 ‘AI서비스허브’를 활용할 예정으로, 데이터의 축적과 학습을 통해 성능과 가치가 향상되는 AI의 기술적 특징을 통해 시장예측시스템의 활용성을 더욱 높여갈 계획이다.

우리은행은 내년 7월 시스템 구축을 완료하고, 향후 AI 기반 시장예측시스템을 ‘우리원(WON)뱅킹’에도 탑재하는 등 고객 서비스를 더욱 확대할 예정이다.

우리은행 관계자는 “시장분석을 위해 필요한 수많은 데이터를 자동으로 효율화하고, 필요한 정보는 적시에 검토하는 기계와 인간의 업무 협업이 핵심"이라면서 “우리은행의 AI 기술을 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr