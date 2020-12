한샘, 미취학 아동 위한 '조이S 컴팩트 매직데스크' 출시

미취학 아동도 부담 없이 사용 가능한 112㎝ 높이 책상 선반 사용

[아시아경제 김종화 기자]종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘이 신학기를 앞두고 5~7세 미취학 아동을 위한 자녀방 신제품 '조이S 컴팩트 매직데스크(JOY ‘S’ Compact Magic Desk)'를 출시했다.

'조이'는 한샘의 자녀방 스테디 셀러로 최근 코로나19로 홈스쿨링과 온라인 수업 등 집안에서의 학습이 증가하는 추세에 맞춰 미취학 아동들에게 올바른 학습관을 형성 할 수 있도록 라인업을 강화했다.

초등학생 이상 연령 기준으로 만들어진 자녀방 책상은 5~7세 미취학 아동에서 초등학교 저학년 아동들의 신체에 비해 너무 커 자칫 학습에 대한 부담감으로 이어질 수 있다는 점을 보완한 것이다.

조이는 한샘 자녀방 가구의 대표 모델로 2013년 처음 출시된 이후 높이조절 책상, 의자, 수납장 조명 등 다양한 모듈을 선보이며 많은 고객들의 사랑을 받고 있다. 지난해 디자인과 색상을 리뉴얼하고 안전성을 더욱 높인 '조이S'를 새롭게 선보였고, 올해는 유치원생과 초등학교 저학년 생을 위한 조이 컴팩트 책상을 선보여 나이에 맞게 더 폭넓게 선택할 수 있게 했다.

체형과 학습 유형에 따라 높이와 각도조절이 가능한 '조이 매직데스크'

'조이 매직데스크'는 높이와 각도조절이 손쉽게 가능해 아이의 학습 유형에 맞는 학습 환경을 제공한다. 원터치 방식으로 책상 상판이 0°에서 최대 40°까지 기울어져 독서, 그림 그리기 등 다양한 활동에 맞는 학습 환경을 제공한다. 높낮이도 최소 52㎝에서 최대 90㎝까지 조절이 가능하다.

5~8세 어린이에게 맞춘 '조이S 컴팩트 매직데스크'

'조이S 컴팩트 매직데스크'는 조이S의 사용연령이 8세~12세인데 비해 이전의 5세~7세 어린이들에게 제안하는 제품이다. 기존 조이S의 5단 책상은 185㎝, 6단 책상은 220㎝로 일반 가정의 천정높이가 200~240㎝ 정도라 설치가 어려운 곳도 있었다. 이번에 나온 4단 높이의 컴팩트 책상장은 기존 6단 책상보다 110㎝낮은 112㎝의 낮은 높이로 어디에나 쉽게 설치가 가능하며, 이제 막 학습을 시작하는 아이의 키와 비슷해서 부담 없이 사용할 수 있다. 또 2개의 수납 공간을 통해 작은 물품이나 필기구를 아이 스스로 정리할 수 있게 했다.

편리한 온라인 수업을 돕는 설계도 눈길을 끈다. 책상 전면 선반은 위치 조절이 가능한데 수납 선반으로 활용하다가 위치를 바꿔 온라인 수업을 위한 모니터 선반으로 쓸 수 있다. 책상 한쪽에는 전선 캡이 있어 태블릿PC 등 전자기기를 손쉽게 충전할 수 있다.

책상과 책장의 컬러는 기존 운영상품과 동일한 화이트·그레이 메인 색상과 핑크·블루·민트·옐로우 포인트 색상 중 선택 가능하다.

조이S 키즈수납침대

공간 활용도를 높이는 '조이S 키즈수납침대'도 새롭게 출시했다. 아이가 필요한 물품도 점점 늘어남에 따라 침대 하부에 교구장과 서랍장, 오픈 수납장 등 추가 수납 공간을 마련했다. 또, 어린 자녀가 침대에서 떨어지는 것을 막기 위해 발 아래 부분을 막은 '풋보드'형 제품을 선택할 수 있다.

조이S 컴팩트 매직데스크는 전국 한샘디자인파크와 한샘인테리어대리점 등 한샘 오프라인 매장에서 만나 볼 수 있다. 한샘 관계자는 "코로나로 온라인 수업 및 홈스쿨링이 늘어난 초등 저학년 아이들에게 맞는 학습공간을 꾸미려고 하는 학부모들의 고민을 반영해 조이S 컴팩트 책상을 출시했다"고 말했다.

신제품 출시 기념 이벤트

출시에 맞춰 오는 31일까지 조이S 책상세트를 구매하는 고객에게 인출형LED조명, 책상의자 20%할인, 책장 20% 할인 이벤트와 신제품 조이S 컴팩트 매직데스크 책상 세트 구매시 10만원 할인하는 이벤트도 진행된다. 조이S 책상세트와 조이S 침대를 함께 구매하면 침대 15% 할인행사도 같이 진행된다.

정유진 한샘 디자인실 자녀방 MD 부장은 "조이S는 한샘 자녀방 가구의 대표 모델로 2013년 처음 출시된 이후 높이조절 책상, 의자, 책장, 침대 등 다양한 모듈을 패키지로 제안해 많은 고객들의 사랑을 받아 매년 디자인 및 색상을 개선한 신제품을 출시한다"면서 "가까운 한샘 디자인파크, 한샘 인테리어대리점 매장을 방문하면 한샘의 3D 상담프로그램 홈플래너를 활용한 자녀방 공간 상담도 받아볼 수 있으니 관심 바란다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr