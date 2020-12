쿠팡, '나의 쿠팡 이야기' 고객 체험수기 공모전…'총상금2500만원'

27일까지 쿠팡과 함께한 고객의 이야기 공모

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 연말을 맞아 '나의 쿠팡 이야기' 고객 체험수기 공모전를 진행한다고 18일 밝혔다. 이번 공모전은27일까지 진행되며 쿠팡과 관련된 추억과 이야기를 간직하고 있는 고객이라면 누구나 참여 가능하다. 쿠팡 홈페이지나 모바일 앱에 접속 후 이벤트 페이지에 수기를 작성하고 제출 버튼을 누르면 응모가 완료된다.

쿠팡과 함께한 추억이나 사연이면 주제에 상관없이 응모 가능하다. 응모된 사연은 내부심사를 통해 총 2500만원의 경품이 제공된다. 1등에게는 쿠팡캐시 1000만원과 쿠팡 홍보 영상의 주인공이 될 수 있는 기회가 주어진다. 일정 기준 이상의 사연을 제출한 모든 참가자에게 소정의 참가상이 주어진다. 수상자는 내년 1월 초에 쿠팡 이벤트 게시판 및 개별 통보를 통해 공지된다. 쿠팡 관계자는 "고객들에게 감사의 마음을 전하고 소통하기 위해 이번 이벤트를 준비했다"고 말했다.

