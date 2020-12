배민, '소비자중심경영' 2회 연속 인증

"고객, 소상공인과 함께 만들어가는 앱 되도록 더욱 경청할 것"

[아시아경제 김철현 기자] '배달의민족'(이하 배민) 운영사인 우아한형제들(대표 김범준)이 소비자중심경영(CCM) 인증을 획득했다. 지난 2018년 배달 플랫폼 업계에서는 최초로 인증 기업에 이름을 올린 배민은 2회 연속 인증을 획득하게 됐다.

18일 우아한형제들은 공정거래위원회가 인증하고 한국소비자원이 운영하는 CCM인증을 받았다고 밝혔다. CCM인증은 기업이 수행하는 모든 활동을 소비자 관점에서 소비자 중심으로 구성하고, 관련 경영활동을 지속적으로 개선하고 있는지 심사하는 제도다. 인증 기간은 2년이다.

이번 CCM 인증은 소비자와의 소통을 확대하고 소비자 의견을 서비스에 지속적으로 반영해온 점을 평가 받은 것이라고 배민은 설명했다. 우아한형제들은 고객 경험이 서비스에 반영되도록 CCM 담당자가 주 1회 사업, 기획, 마케팅, 개발 조직과 협업하며 소비자 의견을 반영했다. 지난해 4월 시각장애인들을 위해 음성안내 기능을 추가하는 등 장애인이나 노인 등 배달 앱 이용에 어려움을 겪을 수 있는 이용자를 위해 앱을 개선했다.

조직과 제도도 정비했다. 우아한형제들은 CCM 운영조직을 실에서 부문으로 확대하고, 소비자와 접점에 있는 직원을 위한 포상·복리후생제도를 지속적으로 확대하는 등 CCM이 전사적으로 활성화될 수 있도록 시스템을 구축하고 있다. 또 CCM 전문역량을 강화하기 위해 고객중심혁신 컨퍼런스나 CCM 정기교육 등에 참여하고, 고객 접점부서 대상으로 전문교육기관과 협업해 CCM전문가 육성과정 개설을 추진하고 있다.

실제 고객응대 지표들도 크게 개선됐다. 소비자가 고객센터에 전화를 걸었을 때 상담사와 연결되는 비율을 뜻하는 응대율의 경우 2018년 78.5%에서 올해 93% 이상으로 올랐으며, 고객 불만처리 과정도 평균 사흘에서 하루로 단축됐다. 노명훈 우아한형제들 고객서비스실장은 "재인증에 만족하지 않고, 고객과 소상공인들과 함께 만들어가는 앱이라는 생각으로 앞으로도 더 많이 듣고 앱 운영에 적극 반영할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr