이재용 부회장, 코로나19에도 현장경영 '1위'

[아시아경제 이창환 기자] 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 기승을 부리고 있는 가운데 10대그룹 총수 중 '이재용 삼성전자 부회장'의 '현장 경영' 관심도가 압도적으로 높은 것으로 나타났다.

글로벌빅데이터연구소는 올해 1월1일부터 12월15일까지 기간 뉴스·커뮤니티·블로그·카페·유튜브 등 12개 채널을 대상으로 10대그룹 총수들의 현장 경영 정보량을 분석한 결과 이같이 나타났다고 18일 밝혔다.

이 부회장은 정보량이 9890건으로 압도적인 1위였다. 코로나19와 사법 리스크 가운데에서도 현장의 근로자들을 진정성있게 챙겼다는 의미라고 연구소는 설명했다.

이 부회장은 지난 1월 설 연휴 브라질 생산법인 방문을 시작으로 코로나19 사태 직후 구미사업장, 아산사업장, 수원 삼성종합기술원 등 많은 현장을 찾았다. 지난5월17일부터 2박3일 간 6시간 이상 걸리는 코로나19 검사를 3번이나 받는 불편을 감수하면서 중국 시안의 삼성반도체 공장도 찾았다.

지난 10월엔 베트남 삼성전자와 삼성디스플레이 생산 공장 현장 방문과 함께 응우옌 쑤언 푹 베트남 총리와 면담하기도 했으며 부친 별세 후엔 서초구 연구개발(R&D)센터에서의 통합 디자인 전략회의를 개최하는 등 코로나19 감염 우려속에서도 연중 내내 수많은 현장경영을 이어갔다.

지난 1월31일 취임한 이성희 농협중앙회장은 다른 총수들보다 조사기간이 한달이나 짧음에도 불구하고 2위인 2146건을 기록했다. 아무래도 단위조합과 조합원들이 많다보니 챙겨야할 현장이 많았다는 분석이다.

신동빈 롯데그룹 회장이 1702건으로 3위를 기록했으며 정의선 현대자동차그룹 회장이 1678건으로 4위를 기록하며 바짝 뒤를 이었다. 신 회장은 지난 5월 귀국후 서울 송파구 잠실 롯데월드몰, 롯데백화점, 롯데마트, 롯데월드 어드벤처 등 인근 주요 사업장을 살피며 현장경영 시동을 걸었다.

정의선 회장은 연초 국제 전자제품 박람회, CES 2020에 참석, 그룹의 미래 모빌리티 비전을 공개했으며 4월엔 모빌리티 플랫폼 코드42 신기술 시연회를 참관하기도 했다.

1492건으로 5위를 기록한 구광모 LG그룹 회장은 올해 서울 마곡 LG사이언스파크, 충남 대산 LG화학 화재현장, LG화학 현장에서의 정의선 현대차 수석부회장(현 회장)과의 만남 등을 이어갔다.

연구소 관계자는 "코로나19 사태속에서도 총수들의 현장경영이 유난히 돋보인 한해였다"면서 "과거와 달리 총수들이 은둔형 이미지를 벗고 현장 근로자들과 함께 호흡하는 리더십으로 미래비전을 제시해나가는 모습이 유난히 눈에 많이 띄였다"고 밝혔다.

