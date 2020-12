위메프, 집콕생활 위한 '마트 선착순 할인' 행사

반찬 기획전 · 세계 미식여행 기획전 · 굿바이 세일 등 연말 집콕족 위한 맞춤형 행사

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 마트당일배송관에서 '마트 선착순 할인' 행사를 열고 식재료 및 생필품 할인쿠폰을 선착순으로 제공한다고 18일 밝혔다.

행사 기간인 19일부터 22일 17시까지 매일 밤 0시부터 할인쿠폰 2종(10%, 15%)을 각 1000장씩 제공한다. 이 쿠폰을 적용하면 10만원 이상 구매 시 최대 1만5000원까지, 15만원 이상 구매 시 최대 2만5000원까지 할인 받을 수 있다. 쿠폰은 선착순으로 다운로드 가능하며 마트당일배송관 모든 상품에 적용할 수 있다.

위메프는 또 22일까지 간편한 한끼 준비를 위한 '반찬 기획전', 인기 가공식품을 한 곳에 모은 '세계 미식여행 기획전', 2020년도 인기 상품을 엄선한 '굿바이 세일' 등 집콕생활 맞춤형 행사도 진행한다.

위메프 마트당일배송관은 4만원 이상 구매 시 모든 상품을 무료 배송한다. 3시간 내 당일 배송되며 오전 10시부터 밤 10시까지 원하는 배송 시간대를 선택할 수 있다.

위메프 관계자는 "최근 사회적 거리두기 강화로 인해 가족들과 집에서 보내는 시간이 길어지고 있다"며, "집콕생활 필수품인 식재료와 생필품을 좋은 가격에 당일 배송 받을 수 있도록 다양한 할인 혜택과 기획전을 준비했다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr