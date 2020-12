"철통보안으로 바이러스 막아" SKB, 보안Biz인터넷 출시

[아시아경제 구채은 기자] SK브로드밴드가 기업용 인터넷 정보보안 서비스 ‘보안비즈(Biz)인터넷’ 을 출시했다. 최근 빈번하게 발생하고 있는 랜섬웨어와 개인정보 도용 리스크를 차단 효과가 클 것으로 보인다.

18일 SK텔레콤에 따르면 이날 출시된 ‘보안Biz인터넷’ 은 바이러스 백신과 유해사이트 차단 서비스를 기업용 인터넷 회선 서비스와 결합한 정보보안 서비스다. 인터넷 속도에 따라서 최대 PC 20대까지 바이러스 백신과 유해 사이트 차단이 가능하다.

개인정보를 많이 취급하지만 정보 보안을 위한 비용 투자가 어려운 소규모 학원, 병원, 콜센터, 부동산 중개업소 등이 주요 타깃 고객이다. 중요 사업정보를 안전하게 관리해야 하는 소형 건설사, 광고 에이전시, 각종 협회, 단체 등에도 유용하다. SK브로드밴드는 유해사이트 차단 전문 사업자인 비트디펜더, 시스코와 협력해 서비스를 제공할 계획이다.

‘보안Biz인터넷’은 SK브로드밴드 홈페이지와 기업고객센터를 통해 가입할 수 있다. 바이러스 백신 서비스의 경우, 기업의 관리자가 ‘관리자 화면’을 통해 백신 배포, 회수, 원격점검이 가능하며 PC와 모바일에도 설치가 가능하다. 유해서비스 차단서비스는 인터넷 사용 중 걸리기 쉬운 랜섬웨어, 개인정보 피싱을 차단하며 특정 사이트의 차단과 허용도 지원한다.

이방열 SK브로드밴드 기업본부장은 “보안Biz인터넷 출시를 시작으로 기업용 인터넷 시장에서 향후 더욱 차별화된 가치를 제공할 수 있는 신규 서비스를 계속 출시할 계획”이라고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr