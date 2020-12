[골프토픽] 우즈의 '아빠 미소' "골프 치는 아들, 보기 좋아"

[아시아경제 노우래 기자] ○…'부활한 골프황제' 타이거 우즈(미국)가 11세 아들 찰리의 성장하는 모습을 흐뭇한 표정으로 지켜봤다.

18일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도의 리츠칼턴골프장에서 열린 PNC챔피언십 연습 라운드를 마친 뒤 "아들이 골프를 즐기는 모습을 보는 게 재미있다"며 "샷의 느낌을 즐기고, 골프를 재미있어하는 모습이 보기 좋다"고 '아빠 미소'를 보냈다. 메이저 챔프 20명이 자녀와 손자 등 가족과 짝을 이뤄 나서는 미국프로골프(PGA)투어 이벤트 대회다. 우즈가 출전하는 것은 처음이다.

미국 골프 매체들은 우즈 부자의 스윙 동영상을 나란히 올려놓고 비슷한 점을 분석하는 등 많은 관심을 드러내고 있다. 우즈는 "원래 어린이들은 뭘 따라 하기 마련"이라며 "찰리의 스윙이 나와 얼마나 비슷한지 모르겠지만 이기려는 경쟁심이나 이런저런 말을 많이 하는 것은 우리 가족의 스타일"이라고 설명했다. 선수들은 7000야드 전장의 코스에서, 동반 가족은 5800야드 정도에서 플레이를 한다.

