[클릭 e종목]"와이지엔터테인먼트, 팬덤 대상 사업 본격화"

[아시아경제 오주연 기자] NH투자증권은 와이지엔터테인먼트 와이지엔터테인먼트 122870 | 코스닥 증권정보 현재가 44,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 46,900 2020.12.18 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 실적 기대감 높이는 엔터株…치고 나가는 YG와이지엔터테인먼트, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.43%와이지엔터테인먼트, 커지는 실적 개선 기대감 close 에 대해 '블랙핑크'의 서구권 인지도 확대에 따라 글로벌 팬덤이 두꺼워지며 음반, 콘텐츠 등 팬텀 기반의 매출 성장이 본격화될 것이라고 분석했다. 글로벌 사업자로서의 입지가 견고해진 가운데 비교적 약했던 팬덤 대상 사업을 본격화함에 따라 실적 성장성 및 안정성까지 확보할 전망이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 5만5000원에서 6만2000원으로 상향 조정했다.

18일 NH투자증권에 따르면 4분기 와이지엔터테인먼트의 연결기준 매출액은 900억원으로 전년동기대비 37% 증가하고, 영업이익은 67억원으로 567% 늘 것으로 추정된다.

주요 라인업 블랙핑크 및 트레저의 앨범 발매및 활동에 따른 음반 및 음원 판매 호조가 기대된다는 설명이다. 단 블랙핑크의 온라인 콘서트가 1월로 지연된 만큼 컨센서스를 약간 하회할 가능성은 있다.

이화정 연구원은 "블랙핑크는 서구권 및 중국 내 유의미한 팬덤 규모를 확인했고, 트레저는 데뷔 후 안정적 음반 판매량을 보이며 견고한 팬덤을 증명하고 있다"면서 "팬덤 기반의 음반, MD 매출 확대가 실적에 기여할 전망"이라고 내다봤다.

이 연구원은 "단기적으로는 팬덤 기반 매출(음반, MD)로 인해 안정적 실적 성장세가 두드러지는 가운데 빅뱅 컴백을 통한 음원 매출 성장 기대감까지 유효한 구간"이라며 "중장기적으로는 중국을 포함한 글로벌 돔투어가 가능한 초대형 라인업 2팀(빅뱅, 블랙핑크) 중심의 공연 매출 확대 및 신인트레저 기반의 일본 법인 실적 개선 모멘텀도 보유하고 있다"고 분석했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr