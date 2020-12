美 내무부 장관에 원주민 출신 첫 지명

환경보호청장에는 흑인 내정

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인은 미국 원주민을 내무부 장관 후보로 지명할 것으로 전해졌다.

17일(현지시간) AP통신 등 미 언론에 따르면 바이든 당선인은 뎁 할랜드 연방 하원 의원을 내무장관 후보로 지명할 예정이다. 환경보호청(EPA) 청장에는 노스캐롤라이나주 환경품질부 장관인 마이클 리건을 낙점한 것으로 전해졌다.

여성인 할랜드 의원이 상원 인사청문회를 통과하면 내무부 출범 후 첫 원주민계 장관이 탄생한다. 내무부는 출범 후 245년 동안 원주민계가 장관을 맡은 기록이 없다.

특히 내무부가 연방이 인정한 거의 600개의 부족뿐만 아니라 공공 대지, 수로, 국립공원과 광물 등에 대한 큰 영향력을 행사하는 부처인 만큼 원주민계 장관 지명에 관한 관심이 큰 상황이다.

할랜드는 미국의 상당수 원주민 부족 지도자와 활동가들로부터 강한 추천을 받은 것으로 전해졌다.

할랜드는 과거 푸드 스탬프(저소득 영양지원)에 의존해야 했던 '싱글 맘'으로 자신과 딸의 대학 학자금 융자금을 지금도 갚고 있다.

EPA 청장에 내정된 리건 역시 인준 청문회를 통과하면 최초의 흑인 청장이 된다.

