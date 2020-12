G마켓·G마켓 글로벌샵, 'BTS 고즈 온' 디아이콘 매거진 예약 판매 실시

[아시아경제 이승진 기자] 이베이코리아가 운영하는 국내 최대 역직구 플랫폼 G마켓 글로벌샵이 18일 오전 10시부터 방탄소년단(BTS) 디아이콘 매거진 ‘BTS 고즈 온(goes on)!’을 예약 판매한다. 디아이콘은 디스패치가 만드는 포토 매거진이다.

BTS 멤버 7명의 개인버전 매거진은 3만1700원, 종합본(양장본)은 4만3700원에 판매하며 잡지 외 추가 부록도 제공한다. 개인버전은 멤버별 ▲키링(2개) ▲아코디언 병첩 엽서(3장) ▲3단 변신 렌티큘러 표지+미니캘린더 12장 ▲포토 카드(5장)가 제공된다. 종합본은 ▲브로마이드 8종(개인 7장, 단체 1장) ▲렌티큘러 표지+탁상용 달력 ▲멤버 전신 스티커(1장) ▲포토 카드 10종(개인 7장, 단체 3장)이 제공된다.

디아이콘 매거진 ‘BTS 고즈 온!’의 한국어판은 G마켓과 G마켓 글로벌샵을 비롯해 큐텐재팬의 G마켓 미니샵, G마켓이 공급을 맡아 이베이 미국, 영국, 독일, 캐나다, 프랑스에서도 판매된다. 영문판은 해외 고객들 사이에서 케이팝 허브로 자리매김한 G마켓 글로벌샵에서만 판매한다.

나영호 이베이코리아 전략사업본부 본부장은 “BTS 국내외 팬덤의 높은 수요를 반영해 멤버들의 다양한 모습을 감상할 수 있는 포토 매거진을 예약 판매한다”며 “특히 영문판은 오직 G마켓 글로벌샵에서만 만나볼 수 있어 해외 팬들의 뜨거운 반응이 예상된다”고 말했다.

