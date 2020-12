"文 대통령, 추미애 재신임 해달라" 靑 국민청원…"가장 헌신적인 노력"

청원인 "추 장관, 검찰개혁 헌신한 각료"

[아시아경제 임주형 기자] 사의를 표명한 추미애 법무부 장관에 대한 문재인 대통령의 재신임을 촉구하는 청와대 국민청원이 17일 등장했다. 청원인은 검찰개혁 완수를 위해 여전히 추 장관이 필요하다고 강조했다.

이날 청와대 국민청원 게시판에는 '추미애 법무부 장관에 대한 대통령님의 재신임을 요구합니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 글 작성자는 자신을 지난 1월 출간된 '검찰개혁과 조국대전' 저자 김두일이라고 밝혔다.

김 씨는 해당 청원글에서 문 대통령을 향해 "현 정부의 주요 개혁과제인 검찰개혁의 성공적인 완성을 위해 추 장관에 대한 재신임을 요구한다"며 "검찰개혁을 포함한 권력기관 개혁의 제도화에서 가장 헌신적인 노력을 아끼지 않은 각료를 굳이 꼽자면 추 장관"이라고 강조했다.

김 씨는 추 장관에 대해 "전임자였던 조국 전 법무부 장관이 개혁에 저항하는 검찰조직의 불법적인 검찰권 남용에 의해 본인을 포함한 가족 모두가 인권, 명예가 심각하게 실추된 상황에서 선뜻 그 소임을 이어 받았다"며 "1년 동안 본인의 정치생명을 포함한 가족들의 위협까지 무릅쓰고 검찰개혁에 앞장섰다"고 평가했다.

그러면서 "대통령님과 추 장관, 그리고 여당에서 합법적 절차를 통해 개혁을 차근차근 만들어 가고 있지만, 정작 검찰권을 여전히 장악하고 있는 검찰수뇌부는 개혁에 저항하기 위해 법적 절차를 지키지 않는다는 심각한 모순을 보이고 있다"고 지적했다.

김 씨는 검찰에 대해 "이미 청와대를 대상으로까지 수사권과 기소권을 남용해 연성쿠데타를 시도한 윤석열 검찰총장 이하 검찰 수뇌부들은 여전히 개혁에 저항하는 모습을 보이고 있다"고 비판했다.

이어 "이런 상황에서 이론 상으로만 존재했던 검찰총장에 대한 감찰과 징계위원회 회부, 그리고 '정직 2개월'이라는 중징계의 결과를 대한민국 헌정사 최초로 만들어낸 추 장관이 그 결과에 대한 정무적 책임의 판단을 지겠다는 생각으로 장관 직무에서 사퇴하는 것은 위험천만한 일"이라고 주장했다.

그러면서 "문 대통령께서는 추 장관의 정무적 판단에 의한 사퇴의사를 만류해 주시고, 반려해 주시고 나아가 재신임의 모습을 분명하게 해 주실 것을 요청한다"고 촉구했다. 해당 청원은 사전동의 100명 이상을 얻어 관리자가 검토 중이며, 이날 오후 3시30분 기준 2만3000건 이상의 동의를 받은 상황이다.

한편 추 장관은 앞서 전날(16일) 오후 청와대를 방문, 검사징계위원회가 새벽에 의결한 윤 총장에 대한 정직 2개월 징계안을 문 대통령에게 제청하고 그 자리에서 사의를 표명했다. 지난 1월2일 취임한 후 11개월여 만이다.

사의를 밝힌 뒤 추 장관은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "산산조각 나더라도 공명정대한 세상을 향한 꿈이었다"고 했다.

추 장관은 "모든 것을 바친다 했는데도 아직 조각으로 남아 있다"며 "조각도 온전함과 일체로 여전히 함께하고 있다. 하얗게 밤을 지새운 국민 여러분께 바친다. 사랑한다. 존경한다"면서 정호승 시인의 시 '산산조각'을 인용, 우회적으로 소회를 밝혔다.

