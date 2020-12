[아시아경제 이민우 기자] 동일고무벨트 동일고무벨트 163560 | 코스피 증권정보 현재가 9,530 전일대비 20 등락률 -0.21% 거래량 36,626 전일가 9,550 2020.12.17 15:30 장마감 관련기사 동일고무벨트, 주가 9720원.. 전일대비 -5.63%【화제의테마】 이번주 고수익 예상 테마 4選동일고무벨트, 1507억 규모 공급계약 체결 close 는 보통주 1주당 0.0183250주를 배당하기로 결정했다고 17일 공시했다. 배당주식 총수는 25만주이며 배당기준일은 이달 31일이다.

