내집마련 '영끌' 30대 폭증…평균 빚 1억

통계청 17일 '2020년 가계금융·복지조사' 발표

[아시아경제 장세희 기자]우리나라 가구가 평균 8256만원의 빚을 안고 있는 것으로 나타났다. 특히 30대 청년층의 빚 증가폭이 두드러졌다.

통계청과 금융감독원, 한국은행이 17일 공동 발표한 '2020년 가계금융·복지조사'에 따르면 올해 3월말 기준 가구당 부채는 평균 8256만원으로 1년 전(7910만원)보다 346만원(4.4%) 늘었다. 주택담보대출과 신용대출 등 금융부채가 6050만원으로 5.1% 늘었고, 임대보증금은 2207만원으로 2.4% 증가했다. 금융부채가 더 큰 폭 늘어나면서 전체 부채 중에서 금융부채가 차지하는 비중은 73.3%로 0.5%포인트 확대됐다.

연령대별로 보면 청년 가구의 부채가 가파르게 증가했다. 39세 이하 가구주의 가구당 평균 부채는 9117만원으로 1년 전 8125만원에서 12.2% 올랐다. 그중 30대 가구의 부채는 평균 1억82만원으로 불어나 역대 처음으로 1억원대를 돌파했다. 집값.전셋값 상승세가 지속되면서 빚 내 내 집 마련에 나서거나 전세자금 마련 등을 위해 대출을 받은 청년층이 급격히 늘어난 영향으로 풀이된다. 30대 가구의 신용대출은 평균 1378만원으로 전연령층에서 가장 많았다.

소득별로 살펴보면 고소득 가구보다 저소득 가구의 빚이 더욱 높은 증가세를 보였다.

소득 1분위(하위 20%)와 2분위(하위 40%)의 가구당 부채는 각 1752만원, 4056만원으로 1년 전보다 8.8%, 8.6% 증가했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 타격을 입은 저소득 가구가 생활비 마련 등을 위해 빚을 늘린 것으로 보인다. 고소득층인 소득 5분위(상위 20%) 가구주의 가구당 부채는 1억8645만원으로 지난해보다 5.3% 늘었다. 4분위(상위 40%) 가구의 부채는 9975만원으로 1.4% 증가에 그쳤다. 기초연금, 양육수당, 장애수당 등 각종 공적 이전소득이 증가함에 따라 지난해 소득격차는 줄어든 것으로 나타났다.

상위 20% 계층과 하위 20% 계층의 소득 격차를 보여주는 균등화 처분가능소득의 5분위 배율은 지난해 6.25배로 전년 대비 0.29배포인트 하락했다. 소득불평등을 나타내는 지니계수는 0.339로 전년 대비 0.006포인트 하락했다. 임경은 통계청 복지통계과장은 "2019년 가처분 소득 기준 '지니 계수'는 0.339로 전년(0.345) 대비 0.006 개선됐다"고 밝혔다. 지니 계수는 소득 불평등도를 나타내는 지표다. 0에 가까울수록 평등, 1에 가까울수록 불평등하다는 의미다.

한편 소득 5분위별 가구소득은 전반적으로 증가했다. 특히 1분위 가구의 평균 소득은 1155만원으로 전년 대비 4.6% 증가했다. 1분위 가구의 소득이 큰 폭으로 증가한 것은 줄어든 근로소득을 정부가 각종 지원금을 통해 메워줬기 때문이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr