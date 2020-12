'원드롭' 코스닥 상장 주관사에 NH투자증권 선정

[아시아경제 금보령 기자] NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 11,800 전일대비 200 등락률 -1.67% 거래량 510,031 전일가 12,000 2020.12.17 11:27 장중(20분지연) 관련기사 증권株 뛰고 보험株도 뜬다NH투자증권, 글로벌 자산배분형 ETN 신규 상장NH투자증권, 조직개편 실시…"전사적 경쟁력 강화" close 이 '원드롭'의 코스닥 상장 주관사로 선정됐다.

원드롭은 NH투자증권을 상장 주관사로 선정해 대표주관계약을 16일 체결했다고 17일 밝혔다.

원드롭은 주관사 선정을 시작으로 본격적인 코스닥 상장 준비에 돌입한다. 기술평가특례제도를 통해 2022년 상장을 목표로 한다.

2017년 설립된 원드롭은 삼성전자 사내 벤처로 시작한 기업이다. 올해 중소벤처기업부 주관의 아기유니콘에 이름을 올렸고, 경기창업공모전에서는 대상을 수상했다.

모바일 헬스케어기업 원드롭은 상용스마트폰 기반 만성질환 관리 솔루션사업과 단일분자까지 정량이 가능한 분자진단 기술을 바탕으로 분자진단 제품을 연구·개발 및 제조하고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 분자진단시약을 개발해 지난 3월 국내 최초로 캐나다 보건당국에 등록했다. 5월에는 미국 식품의약국(FDA) 긴급사용승인(EUA)을 국내 여섯 번째로 획득하고, 전 세계 15개국 이상의 인허가를 확보한 뒤 30개국 이상으로 수출하고 있다.

김중곤 NH투자증권 ECM본부장은 "예방, 진단, 모니터링이 근간이 되는 원격의료 부문으로 시장의 확대가 예상됨에 따라 리봉고(livongo), 알리바바헬스(Alibaba health)와 같은 스마트헬스케어 회사들이 각광을 받고 있는 가운데 원드롭의 기술력과 성장성은 더욱 부각될 것"이라고 설명했다.

