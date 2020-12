롯데온, 17일 유니세프와 라이브 방송서 기부 활동

유통업체 최초로 라이브 방송 활용해 재난구호물품 키트 판매·기부 진행

재난구호물품은 개발도상국 어린이에게 지원, 고객에게는 기념품 증정



[아시아경제 임혜선 기자] 롯데온(ON)이 유통업계 최초로 라이브 방송을 활용해 비대면 기부 활동을 진행한다.

롯데온은 17일 오후 3시부터 롯데온 라이브 방송을 통해 유니세프한국위원회와 함께 특별 구성한 재난구호물품 키트를 판매한다. 고객이 구매한 재난구호물품 키트는 개발도상국 어린이에게 전달될 예정이다. 구매 고객에게는 에코 파우치와 텀블러를 감사 선물로 제공한다. 구매 가능한 재난구호물품 키트는 ‘신생아 영양 키트’와 ‘신생아 예방 백신 키트’ 등이다. 가격은 각각 3만원, 4만5000원이다.

라이브 방송에서는 재난구호물품 키트를 직접 보여주며 실시간으로 궁금한 점을 해결해 줄 예정이다. 이날 방송에는 가수 바다가 출연한다. 롯데온은 기부 행사에 동참하는 의미로 고객이 재난구호물품을 구매할 때마다 하나씩 추가로 구매해 기부할 예정이며, 라이브 방송 판매수수료 전액을 부담하기로 했다.

롯데온 측은 "코로나19로 인해 비대면 문화 속에 다가온 연말을 맞아 기부 문화를 확산하고자 유니세프한국위원회와 이번 행사를 기획했다"면서 "라이브 방송의 경우 최근 판매 채널로 각광받고 있지만 이를 기부 채널로 확장해 기부 물품을 판매하는 것은 이번이 처음"이라고 설명했이다.

롯데e커머스 문유미 V커머스팀장은 “최근 코로나19로 인한 경기 침체로 기부 활동이 많이 움츠러든 상황”이라며, “이번 유니세프한국위원회와 롯데온이 유통업계 최초로 시도하는 라이브 방송 기부 활동이 연말을 맞아 기부 문화 확산에 기여하길 기대한다”고 말했다. (끝).

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr