'연등회' 유네스코 인류무형문화유산 등재…韓, 21건 문화유산 보유

제15차 무형유산보호협약 정부간위원회에서 모범 사례로 평가

[아시아경제 임철영 기자] 한국의 '연등회'가 유네스코 인류무형문화유산 대표목록에 등재됐다.

외교부에 따르면 16일(현지시간) 화상회의로 개최된 제15차 유네스코 무형유산보호협약 정부간위원회에서 '연등회'를 유네스코 인류무형문화유산 대표목록에 등재하기로 최종 결정했다. 이에 따라 한국은 '연등회'를 포함해 총 21건의 인류무형문화유산을 보유하게 됐다.

유네스코 무형유산위원회는 '연등회'가 시대를 지나며 바뀌어 온 포용성으로 국적, 인종, 종교, 장애의 경계를 넘어 문화적 다양성을 보여주는 점, 사회적 경계를 일시적으로 허물고 기쁨을 나누고 위기를 극복하는데 중요한 역할을 수행한다는 점 등을 평가했다.

위원회는 특히 '연등회' 등재신청서를 무형유산의 중요성에 대한 가시성과 인식을 제고하는 모범사례로 높이 평가했다.

이번 '연등회'의 유네스코 인류무형문화유산 등재는 외교부와 문화재청, 연등회 보존위원회가 준비 과정에서부터 협력해 이뤄 낸 성과로 올해 유네스코 무형유산위원국 당선에 이어 무형유산분야에서 한국의 영향력과 위상을 제고하는 계기가 됐다.

한국이 보유한 유네스코 인류무형문화유산은 종묘 제례악(2001), 판소리(2003), 강릉 단오제(2005), 강강술래, 남사당놀이, 영산재, 제주칠머리당영등굿, 처용무(2009), 가곡, 대목장, 매사냥(2010), 택견, 줄타기, 한산모시짜기(2011), 아리랑(2012), 김장문화(2013), 농악(2014), 줄다리기(2015), 제주해녀문화(2016), 씨름(남북공동, 2018), 연등회(2020) 등이다.

외교부 당국자는 "앞으로도 정부는 우수한 전통문화를 국제사회에 널리 알리고 유네스코 무형유산보호협약에 따라 문화다양성과 인류 창의성 증진에 기여하기 위해 지속적으로 노력할 예정"이라고 설명했다.

