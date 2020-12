전남도교육청, 직업계고 학점제 설명회 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 지난 15일부터 이틀 동안 ‘직업계고 학점제 이해를 위한 설명회’를 영상시스템으로 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 설명회는 직업계고 학점제 정책 이해 및 선도학교 운영 우수사례 공유를 통해 학점제 도입을 위한 2021학년도 교육계획 수립 및 교육과정 운영 전략 수립을 목표로 마련했다.

설명회는 전남 도내 직업계고 46교를 대상으로 권역 별로 3회에 걸쳐, 직업계고 교감, 교육과정부장, 특성화부장 등 교원 150여 명이 참여해 다양한 질의응답으로 진행됐다.

직업계고 학점제는 올해 마이스터고를 시작으로 오는 2022년 모든 특성화고에 전면 도입을 앞두고 있다. 교육부는 내년 전국 511개 직업계고를 학점제 연구·선도학교 지정 운영을 통해 전면 시행에 대비한다는 방침이다.

전남도교육청도 내년 46개 직업계고를 연구선도학교로 지정해 운영할 예정이다.

‘2022년 직업계고 학점제’ 전면 도입을 위해 도교육청은 교원 역량강화 워크숍 및 설명회를 개최했다. 또 직업계고 46교 대상 컨설팅 지원, 공동 교육과정 운영을 위한 공동실습소(농업계, 공업계) 개편 등 현장지원을 강화하고 있다.

이 밖에도 ▲학교 밖 교육 학점 인정 지침 마련 및 안내 ▲다과목 지도역량 강화를 위한 전문교과 교원 연수 지원 ▲실습시설 구축 및 환경개선 ▲홍보 및 인식개선 등 다양한 지원을 펼쳤다.

이현희 미래인재과장은 “직업계고 학점제를 통해 학생이 자신의 적성과 진로에 맞는 과목을 스스로 선택하고 자기주도적 기술인재로 성장하도록 돕는 것이 매우 중요하다”며 “직업계고 학점제 도입을 위한 기반 조성을 위해 힘껏 지원하겠다”고 말했다.

