노원구 ‘집콕운동 뽐내기’ 공모 이벤트

18일까지 노원구민이라면 누구나 참여 가능...최우수상에게는 애플워치, 우수상은 에어팟....입선만 해도 5만원짜리 상품권

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 코로나19로 저하된 신체활동량 증가를 도모하는 다양한 아이디어 발굴을 위해 ‘집콕 운동 뽐내기’ 공모이벤트를 진행한다.

소셜 미디어를 통해 실내공간에서 신체활동 방법을 공유하면서 사회적 단절을 이겨내고 향후 건강증진 사업에 주민들의 다양한 아이디어를 활용하려고 함이다.

주제는 ‘코로나19를 이겨내는 집콕운동 뽐내기’다.

나만의 실내운동 꿀팁, 집안에서 운동하는 모습, 가족과 함께하는 운동법, 안전한 실내운동법, 그리고 안전한 사회를 위한 ’집콕‘을 응원하는 모습 등을 담으면 된다.

노원구 주민이면 누구나 응모 가능하다. 1인 당 응모작품 제한 수는 없고, 기한은 이달 18일까지다.

응모방법은 먼저, 집안 등 실내에서 운동하는 모습을 촬영(사진 또는 동영상)해 본인 SNS에 업로드하고 해시태그(#나만의꿀팁운동법#집콕운동#노원구보건소집콕운동event)를 표시한다.

다음으로, 노원구 공식 소셜미디어(노원구청 블로그, 노원구보건소 페이스북)의 이벤트 홍보게시물에 작품을 업로드한 개인 SNS의 URL링크를 댓글로 단다.

마지막으로 홍보게시물의 온라인 참가신청서를 작성하면 된다.

구는 온라인 공감도와 직원 설문조사 등을 통해 총 14작품을 선정할 계획이다. 1명이 여러 작품을 제출한 경우에는 최고 득점한 1개 작품만 수상이 인정된다.

결과는 24일 노원구 및 보건소 블로그에 공지와 함께 수상자에게 개별 연락한다.

최우수상 1명은 애플워치(60만원 상당), 우수상 2명은 에어팟(40만원 상당), 장려상 3명은 비접촉 체온계(10만원 상당), 특선 3명은 클럭 미니 마사지기(8만원 상당), 입선 5명에게는 문화상품권(5만원)을 시상한다.

수상작은 구 소식지, 홈페이지 등에 게재되고, 응모일로부터 1년간 활동적 건강도시 노원 홍보물 제작 및 신체활동 관련 사업 등에 활용한다.

자세한 사항은 노원구 보건소 건강증진과로 연락하면 안내 받을 수 있다.

오승록 구청장은 “코로나19로 신체적·사회적 활동이 줄어들면서 우울감을 호소하는 분들이 늘고 있다“며 ”이번 공모전에 많은 분들이 참여해 서로간 즐거운 실내운동팁을 공유하고 즐기는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr