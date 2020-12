코로나19 신규 확진자가 사흘만에 1천명을 넘어선 16일 서울 강남구 삼성역 6번 출구 앞에 마련된 임시 선별검사소에서 윤군 현장 지원팀 관계자가 의료진의 업무를 돕고 있다. 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 국내 발생 신규 확진자는 1024명이라고 밝혔다. 이는 지난 1월20일 국내에서 첫 코로나19 환자가 나온 뒤 가장 큰 규모다./김현민 기자 kimhyun81@

