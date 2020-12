文대통령 방문한 임대주택, 인테리어만 4290만원…"쇼룸"

文, '아늑하다' '살기 좋은 임대주택'

해당 주택 인테리어에 4290만원 사용

다른 집은 하자 불만…"대통령 오면 뭐해"

[아시아경제 문제원 기자] 문재인 대통령이 지난 11일 방문한 경기도 화성 동탄 공공임대주택 단지내 두채의 인테리어를 위해 한국토지주택공사(LH)가 4290만원을 사용한 것으로 나타났다. 김은혜 국민의힘 의원은 "대통령 행사를 위해 서민들의 실상과는 동떨어진 환타지 연출극을 펼쳤다"고 지적했다.

16일 김은혜 의원이 LH로부터 받은 자료에 따르면 LH는 문 대통령의 해당 임대주택 방문을 연출하기 위해 인테리어 등 보수비용 4290만원, 행사진행을 위한 예산 4억1000만원 등 총 4억5000여만원을 지출했다.

앞서 문 대통령은 김현미 국토교통부 장관, 변창흠 국토부 장관 후보자와 함께 지난 11일 경기도 화성 동탄의 공공임대주택을 방문해 전용면적 41㎡와 44㎡ 타입의 집을 둘러봤다. LH는 행사 준비를 위해 두채의 주택에 650만원을 들여 커튼, 소품 등 가구를 구입하고 인테리어 공사도 실시했다.

문 대통령은 당시 "여러가지 공간배치가 아늑하다"거나 "누구나 살고 싶은 공공임대주택을 건설할 것"이라고 말했다. 하지만 입주민들 사이에서는 하자 불만이 큰 것으로 알려졌다. 한 입주민은 온라인 커뮤니티에 글을 올려 "대통령 보여줄 쇼룸 만든다고 새벽에도 드릴질을 해서 사람들 다 잠에서 깼다"며 "대통령이 오면 뭐해요. 당장 여기 사는 분들 하자도 제대로 처리 안됐는데"라고 말했다.

김 의원은 "해당 아파트는 지난 8월 완공돼 거의 매달에 한번씩 민원이 접수되고 있다"며 "벽면 곰팡이, 누수 등으로 도저히 입주할 수 없는 부실 시공을 놓고 LH와 시공사의 책임 미루기가 이어지고 있다는 불만이 제기되고 있음에도 대통령 방문 주택만을 위한 맞춤형 인테리어를 한 것은 부적절하다"고 비판했다.

해당 임대주택 단지는 총 1640가구로 25%인 410가구가 모집공고를 냈음에도 비어있는 것으로 알려졌다. 문 대통령이 방문한 전용면적 41㎡ 복층형은 100가구 중 33가구가 공실이다. 김 의원은 "집이 없는 서민들을 두 번 농락하는 일"이라며 지적했다.

