“오늘의 폭정 심판하는 날이 반드시 올 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 16일 윤석열 검찰총장이 법무부 검사징계위원회로부터 정직 2개월 처분을 받은 데 대해 “검찰총장 정직 처분은 한 편의 막장 드라마”라고 비판했다.

유 전 의원은 이날 페이스북에서 라며 “막장 드라마의 주연은 문재인 대통령이고, 나머지는 모두 엑스트라에 불과하다”며 이같이 말했다.

유 전 의원은 “문재인 대통령은 오늘의 이 사태에 대해 정치적, 법적으로 모든 책임을 지게 될 것”이라며 “머지않아 진실을 밝히고 오늘의 폭정을 심판하는 날이 반드시 올 것”이라고 밝혔다.

