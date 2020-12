김용근 한국경영자총협회 부회장을 비롯한 주요 경제단체 관계자들이 16일 서울 중구 프레스센터에서 열린 '중대재해기업처벌법안 재정에 대한 경제계 공동 기자회견'에 참석해 사진촬영 하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.