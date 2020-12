경기주택도시公, 건설정보모델링 기법 도입한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 스마트 건설기술인 건설정보모델링(BIM) 기법을 통해 건설사업 전 생애주기에 걸쳐 효율적인 사업관리를 할 수 있도록 가이드라인을 마련했다.

BIM는 3차원 정보모델을 기반으로 건축물의 모든 정보를 통합적으로 활용해 설계 품질 및 생산성 향상, 효율적 유지관리를 가능하게 하는 스마트 건설기술이다.

GH는 BIM을 본격적으로 도입하기 위해 수원 영통 광교신사옥 건설사업에 BIM을 시범 적용하고 있으며 향후 주택과 단지 분야에 전면 도입하기 위해 이번에 가이드라인을 마련했다.

BIM 가이드라인은 건설공기업 최초로 유지관리 부분까지 적용이 가능해 건설사업 단계별 정보의 연계성과 활용도를 높이고 사업관리의 경제성을 제고할 수 있을 것으로 기대된다.

GH는 설계, 시공, 유지관리 단계에 이르는 건설사업 전 과정에 걸쳐 BIM 활용 효과를 최대한 높일 계획이다.

이헌욱 GH 사장은 "앞으로 기본주택 및 3기 신도시에 스마트 건설기술을 적극 도입해 경제적이고 지속가능한 도시개발을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr