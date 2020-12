코리아세븐, 한국유통대상서 기술혁신부문 '국무총리 표창'

디지털 상생경영 실천

[아시아경제 차민영 기자] 편의점 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐은 ‘제25회 한국유통대상’에서 기술혁신부문 국무총리 표창을 수상했다고 16일 밝혔다.

한국유통대상은 대한상공회의소가 주최하는 국내 유통분야 최고 권위의 상으로 매년 유통산업 발전에 기여한 기업과 개인을 선정해 시상하고 있다.

코리아세븐은 ▲새로운 기술 ▲새로운 고객 경험 ▲새로운 사업 모델 등 세가지 핵심 가치를 중심으로 한 디지털 상생경영 실천을 통해 가맹점의 매출과 수익 증진에 기여한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 받았다.

디지털 상생경영 모델 중 가장 주목받은 성과는 유통기한 임박상품을 할인 판매하는 ‘라스트오더’ 서비스다. 현재 전국 8600여 세븐일레븐 점포가 라스트오더 서비스에 가입했으며 대상 품목은 도시락, 삼각김밥, 유음료 등 약 2000여개 상품이다.

라스트오더 서비스는 가맹점의 점포 운영효율 개선에 크게 일조하고 있다. 라스트오더 서비스 운영 상위 100개점의 매출을 분석한 결과 서비스 대상 상품군의 전체 발주가 전년 대비 24.8% 증가했고 판매도 26.6% 늘었다. 반면 폐기는 8.4% 감소했다. 소비자들은 필요한 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있으며 폐기 가능성을 낮춰 불필요한 사회적 비용도 최소화할 수 있다.

이와 함께 코리아세븐은 다양한 먹거리와 서비스로 특화된 미래형 플랫폼 ‘푸드드림’과 인공지능 결제로봇 ‘브니’를 결합해 새로운 생활쇼핑 문화를 창조해 나가고 있다. 약 40평 규모의 넓은 공간을 갖춘 푸드드림은 현대인의 라이프 스타일에 최적화됐다. 여기에 결제로봇 브니와 함께 언택트 소비시대에 부합하는 새로운 고객 편의를 제공하며 브랜드 경쟁력을 높이고 있다.

최경호 코리아세븐 대표이사는 “세븐일레븐은 4차 산업혁명시대를 맞이해 디지털 경영 혁신을 통한 가맹점 경쟁력 강화에 집중하고 있다”며 “라스트오더, 푸드드림, 브니 등 세븐일레븐이 가지고 있는 다양한 디지털 혁신활동을 통해 새로운 편의점 쇼핑문화와 상생 모델을 구현해 나갈 것”이라고 말했다.

