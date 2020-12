환율 + 반도체가격 하락…11월 수출물가 4개월째 ↓

[아시아경제 김은별 기자] 원·달러 환율이 하락세를 이어가면서 11월 수출물가가 4개월 연속 하락했다.

16일 한국은행이 발표한 '2020년 11월 수출입물가지수'에 따르면 지난달 수출물가지수는 91.96(2015=100)으로 전달보다 0.8% 하락했다. 전월대비 4개월째 하락세다. 지난해 같은달보다는 4.9% 내리며 18개월째 하락했다.

강환구 한은 경제통계국 물가통계팀장은 "원·달러 환율이 하락하는 가운데 컴퓨터, 전자 및 광학기기 등이 내리면서 수출물가가 하락했다"며 "최근 수출물가 하락에는 환율 요인이 크게 작용한 면이 있다"고 설명했다. 반도체를 비롯한 IT제품 가격이 하락한 측면이 있긴 하지만, 환율 요인이 수출물가 하락에 크게 영향을 미쳤다는 얘기다.

원·달러 평균환율은 지난 10월 1144.68원에서 지난달 1116.76원으로 2.4% 하락했다. 전년동월대비로는 4.3% 내렸다.

수출물가 하락품목을 보면 D램이 전월대비 2.4% 떨어졌고, 플래시메모리는 4.7% 하락했다. 강 팀장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 여파에 글로벌 수요가 부진했던 것이 작용하며 반도체 가격이 하락했다"고 전했다. 다만 "D램 반도체를 보면 재고보유량이 늘며 가격이 떨어진 서버용 반도체를 제외하고 모바일·PC용 수요는 견조하게 지속되고 있다"고 덧붙였다.

환율효과를 제외한 계약통화기준 수출물가는 전월대비 1.4% 상승했다. 전년동월대비로는 1.3% 내렸다.

11월 수입물가는 95.78로 전월비 0.3% 하락하며 5개월 연속 내렸다. 전년동월대비로는 10.6% 내리며 10개월 연속 하락세를 보였다. 11월 수입물가는 국제유가가 상승하긴 했으나 컴퓨터, 전자 및 광학기기 등이 내리면서 떨어졌다.

월평균 두바이유 가격은 지난 10월 배럴당 40.67달러에서 지난달엔 43.42달러로 6.8% 상승했다.

계약통화기준 수입물가는 전월대비 1.9% 상승했고, 전년동월대비로는 7.5% 하락했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr