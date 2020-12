[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자 평택사업장에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 2명 나왔다.

15일 삼성전자 등에 따르면 이날 오전 평택사업장 직원 2명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 확진자들은 평택사업장 사무 2동에 근무하는 직원들이다.

삼성전자는 확진자와 밀접접촉한 직원들에 대해서도 코로나19 검사를 받도록 안내했다.

또한 확진자가 나온 건물을 하루 동안 폐쇄하고 방역 작업을 벌인다는 방침이다. 확진자가 근무한 층은 17일까지 폐쇄할 예정이다.

삼성전자 관계자는 "방역당국과 협의해 방역을 진행할 예정이고, 현재 반도체 생산라인 가동에는 문제가 없다"고 설명했다.

한편 삼성전자는 평택사업장에서 메모리 반도체인 D램을 생산하고 있고, 낸드플래시와 파운드리(반도체 위탁생산) 생산시설도 구축하고 있다.

