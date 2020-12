[아시아경제 성기호 기자] 한국타이어의 지주사인 한국테크놀로지그룹이 '한국앤컴퍼니'로 사명 변경에 나선다.

한국테크놀로지그룹은 14일 공시를 통해 오는 29일 주주총회를 소집한다고 밝혔다. 이번 주총 안건에는 현 상호인 '한국테크놀로지그룹 주식회사'를 '한국앤컴퍼니 주식회사'로 바꾸는 정관변경안이 상정됐다. 안건이 주총에서 통과되면 바뀐 사명은 즉시 적용된다.

한국테크놀로지그룹은 현재 이름이 같은 코스닥 상장사인 한국토크놀로지와 상호명을 두고 법정 분쟁을 지속 중에 있다. 앞서 법원은 한국테크놀로지가 제기한 상호 사용금지 가처분 신청을 일부 인용했다.

한국테크놀로지그룹은 이번 주총을 통해 사명을 변경하지만 한국테크놀로지에 대한 항고 등 법적 절차는 향후에도 계속 진행한다는 방침이다.

