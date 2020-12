금천구, 코로나19 임시선별검사소 추가 운영

시흥1동 필승아파트, 독산3동 독산보건분소 2개소에 설치...평일(주말 포함) 오전 9 ~ 오후 6시 운영

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 코로나19 진료·검체 채취 수요 증가 대응과 무증상 감염 차단을 위해 12월 14일부터 내년 1월3일까지 3주간 코로나19 검사 확대를 위한 ‘임시선별검사소’ 2개소를 추가 운영한다.

‘임시선별검사소’는 시흥1동 필승아파트, 독산3동 독산보건분소 주차장 2곳에 설치해 평일(주말포함) 오전 9시부터 오후 6시까지 운영, 증상이 없어도 검사를 받고 싶은 주민은 누구나 무료로 검사를 받을 수 있다.

아울러, 검사 기피현상을 방지하기 위해 개인 휴대전화번호만 제공하는 ‘익명검사’ 방식으로 진행된다.

구는 선별검사소 별로 검체 채취 등을 전담하는 의료인력 2~3명 외 체온측정, 역학조사, 안내 등을 담당하는 행정인력 3명을 기본으로 배치, 추가 인력이 필요한 경우 지원방법도 검토 중이다.

유성훈 금천구청장은 “최근 코로나19 지역감염 확산세가 거세지면서 수도권을 중심으로 대유행의 위기상황에 직면해 있다”며 “상황이 위중한 만큼 거리두기를 철저히 지켜주시길 당부드리며, 기침·발열 등 의심 증상이 있을 경우 지체 없이 검사를 받아 주시기 바란다”고 말했다.

