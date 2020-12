유승민 “文대통령, 거시경제 좋은 흐름?…정신승리 할 때 아냐”

"누가 원고를 써주는지 심히 걱정돼"

[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 14일 문재인 대통령이 ‘내수 위축에도 한국 거시경제가 좋은 흐름을 보이는 것은 다행’이라고 한 것에 대해 “거시경제 흐름이 좋다는 식으로 '정신승리' 할 때가 아니다”라며 “우리 경제의 앞길에 놓인 시한폭탄을 치우는 데 총력을 다 해야 할 때”라고 밝혔다.

유 전 의원은 이날 페이스북에서 “경제에 대한 대통령의 말씀을 들을 때마다 누가 저 원고를 써주는지 궁금하고 심히 걱정된다”며 이같이 말했다.

그는 “조금만 들여다보면 수출은 반도체가 주도하며 반도체 착시를 제거하면 결코 좋은 흐름이라고 할 수 없음을 알 수 있다”며 “천문학적인 재정적자와 국가채무를 늘려가며 인위적으로 경기를 부양한 점은 다 아는 사실”이라고 지적했다.

이어 “사상 최고를 기록한 주가가 대통령 말씀대로 우리 경제의 밝은 미래에 대한 기대를 반영한 거라면 얼마나 좋겠나”라며 “그러나 지금의 주가상승은 '시중에 풀린 돈이 몰려서 올라간 머니게임'의 측면이 크다. 그래서 전문가들은 자산시장의 거품 붕괴를 경고하고 있는 것”이라고 덧붙였다.

유 전 의원은 “지금 거시경제의 흐름은 좋은 게 아니라, 언제 무슨 일이 터질지 모를 위험한 상황”이라며 “단기적으로 수출과 주가 숫자만 보고 거시경제가 좋다고 하고 자화자찬할 상황이 아니다”라고 밝혔다.

유 전 의원은 “우리 경제는 세 가지 큰 위험을 안고 있다. 첫째 '코로나 양극화'가 너무 심각해서 코로나가 끝나더라도 K자형 양극화가 펼쳐질 가능성이 높다”며 “둘째 코로나 백신도입에 실패해 접종이 늦어지면 '코로나 디바이드(divide)'의 패배자가 된다는 것이다. 셋째 긴급지원으로 겨우 버티고 있는 부실기업, 부실금융기관의 구조조정 문제가 우리 앞에 놓여 있다”고 말했다.

