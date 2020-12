文대통령, 'OECD 60주년' 축하 메시지…"공정·투명 경쟁에 기여"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 경제협력개발기구(OECD) 설립 협약 서명 60주년을 맞은 14일 "OECD는 지난 60여년 동안 국제경제 분야 대표적인 기구로 환경, 거버넌스, 금융투자, 무역, 반부패 등 다양한 분야에서 450개 이상의 국제표준을 수립함으로써 공정하고 투명한 경쟁에 기여해 왔다"고 평가했다.

문 대통령은 이날 OECD 사무국과 프랑스(OECD 소재국), 스페인(2020년 각료이사회의장국) 등 주관으로 개최된 관련 행사에 사전 녹화된 영상 축하 메시지를 통해 이같이 전했다고 청와대가 밝혔다. OECD는 1960년 12월14일 미국, 캐나다, 프랑스, 독일 등 총 20개국이 설립 협약에 서명하면서 만들어졌다.

문 대통령은 "한국이 1996년 OECD에 가입한 이래 민주주의와 인권, 시장경제와 개방경제라는 보편적 가치를 바탕으로 성공사례를 만들어 왔다"며 "특히 코로나 대응과정에서 국경이나 지역의 봉쇄 없이 방역과 경제활동을 지속해 OECD 회원국 중에서도 가장 빠르게 경제를 회복하고 있다"고 말했다.

아울러 정부가 지속가능한 포용적 성장을 위해 추진하고 있는 '한국판 뉴딜'과 2050 탄소중립 정책 등을 소개하고, OECD 개발원조위원회 회원국으로서 빈곤 퇴치 및 지속가능 발전에 대한 지속적인 기여 의지를 표명했다.

아울러 문 대통령은 코로나 위기 극복을 위한 '다자주의'의 중요성을 강조하면서 "OECD가 세계 경제의 더 나은 회복을 위한 이정표가 될 것으로 기대하며, OECD가 추구하는 '더 나은 삶을 위한 더 나은 정책'을 만들어 가는 데 한국도 함께 노력하겠다"고 밝혔다.

