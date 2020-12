올해 수능 문제·정답 오류 無…모두 이상없음 결론

[아시아경제 송승윤 기자] 지난 3일 치러진 2021학년도 대학수학능력시험(수능)에서 문제와 정답에 오류가 없다는 결론이 나왔다.

한국교육과정평가원은 수능이 치러진 지난 3일부터 7일까지 문제와 정답에 대한 이의신청을 받아 심사한 결과 모두 '이상 없음'으로 결론 냈다고 14일 밝혔다.

해당 기간 접수된 이의신청은 총 417건이다. 이 가운데 문제·정답과 관련 없는 의견 개진, 취소·중복 등을 제외한 실제 심사 대상은 82개 문항 254건이었다.

평가원은 출제에 참여하지 않은 외부 전문가를 포함한 이의심사실무위원회 심사 등을 거쳐 82개 문항 모두 '문제 및 정답에 이상 없음'으로 판단했다.

수험생과 입시학원 측이 문제 제기한 '물리학Ⅱ' 18번 문항에 대해서도 문제가 없다는 결론이 나왔다. 이 문항은 물체의 궤도를 그림으로 제시하고, 물체가 이처럼 운동할 경우 두 지점에서 감소한 역학적 에너지의 비율을 구해야 했다. 하지만 물체의 운동 에너지가 음(-)의 값을 갖도록 설정돼 물체가 수평면 아래에 있어야 함에도 그림에서 수평면 위에서만 움직이고 있다는 점 때문에 잘못 출제된 것 아니냐는 지적이 나왔다. 물체가 S1구간 끝에서 수평면 아래에 있어야 하는데, 제시된 그림은 물체가 수평면보다 위에 있어 '정답없음' 처리해야 한다는 것이다.

이에 대해 평가원은 "이의신청의 내용과 같이 구간 S가 정확히 표현되지는 않았으나 그림의 형태가 문제 해결 과정에 영향을 주지 않는다"며 "그림은 문두에서 설명하고 있는 문제 상황에 대한 이해를 돕기 위해 개략적으로 제시된 자료"라고 설명했다.

