'노마스크' 美 집회참여한 민경욱에…하태경 "구제불능, 같은 당이란 게 부끄럽다"

민경욱 노마스크로 '미국판 태극기 집회' 참여

하태경 "나라망신, 즉각 출당시켜야"

[아시아경제 김봉주 기자] 하태경 국민의힘 의원이 14일 같은 당 민경욱 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원을 겨냥해 "구제불능이다. 민 전 의원과 같은 당이라는 사실이 한없이 부끄럽다"며 맹비난했다. 민 의원이 도널드 트럼프 대통령 지지자들과 함께 현지에서 대선 불복 시위에 참여한 것을 두고 한 말이다.

하 의원은 이날 오후 페이스북에 "민 전 의원이 마스크도 쓰지 않고 미국 대선 불복 시위에 앞장서 나라 망신을 시키고 있다. 얼마 전 당협위원장 교체 대상으로 선정됐는데 더 기다리지 말고 즉각 출당시켜야 한다"며 이같이 말했다.

그는 이어 "민 전 의원의 행태는 국민의힘이 중시하는 한미동맹을 위태롭게 한다"면서 "새로 들어서는 바이든 행정부와의 협력이 그 무엇보다 중요한 시기, 국민의힘 인사가 미 연방대법원까지 인정한 대선 결과 불복시위에 나선다면 바이든 측이 우리 당을 어떻게 보겠나. 당의 위신에 심각한 위해를 끼치는 행위"라며 질타했다.

하 의원은 "민 전 의원은 마스크조차 쓰지 않고 시위에 참여했다"면서 "미국의 코로나 확진자가 하루에 20만 명이 넘게 나오는 상황에서도 최소한의 방역 지침조차 지키지 않았다. 민 전 의원이 시위를 벌인 워싱턴D.C.는 지난 7월부터 마스크 착용 의무화를 시행하고 위반 시 과태료를 부과하고 있는데, 한국의 정치인이 미국에 가서 그 나라의 안전까지 위협하고 있다"고 지적했다.

앞서 도널드 트럼프 대통령은 지난 13일 트위터에 워싱턴D.C.에서 자신의 지지자 수천 명이 모인 대규모 집회 영상을 올렸다. 영상에서 민 전 의원은 'Make America Great Again'(미국을 다시 위대하게)이라는 문구가 적힌 빨간 모자를 쓰고 시위대의 가장 앞자리에 서 있다.

민 전 의원은 같은 날 자신의 페이스북에 해당 영상을 캡처해 올리며 "오늘 Million MAGA March 행사에 다녀왔다"면서 "트럼프 대통령이 관련 영상을 트윗했는데 제가 두 군데에 나왔다"고 전했다.

한편 국민의힘 당무감사위원회는 지난 7일 원외 당원협의회 138곳 중 36%에 해당하는 49곳의 당협위원장 교체를 권고했다. 교체 대상에는 민 전 의원도 포함됐다. 이에 교체 대상자들이 반발하는 가운데 최종 결정권을 가진 당 비상대책위원회는 아직 결론을 내리지 않고 있다.

