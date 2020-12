[아시아경제 박지환 기자] 오상자이엘 오상자이엘 053980 | 코스닥 증권정보 현재가 10,500 전일대비 250 등락률 +2.44% 거래량 253,988 전일가 10,250 2020.12.14 15:18 장중(20분지연) 관련기사 오상헬스케어, 코로나19 항원신속 진단키트·인플루엔자 동시 진단키트 식약처 수출허가 획득[e공시 눈에 띄네]코스닥-8일[e 공시 눈에 띄네]코스닥-3일 close 은 88억원 규모의 정지궤도 환경위성 지상국 통합운영 인프라 구축을 위한 계약 체결을 했다고 14일 공시했다.

이는 지난해 말 결산 기준 매출액의 11.86%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr