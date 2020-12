코스피 다시 2760선으로…코스닥은 930선 지켜

[아시아경제 금보령 기자] 14일 오후 코스피 지수가 횡보세를 나타냈다.

이날 오후 1시47분 기준 코스피 지수는 전거래일 대비 0.12%(3.21포인트) 하락한 2766.85를 기록했다.

코스피는 전거래일보다 0.02%(0.63포인트) 하락한 2769.43으로 개장한 뒤 등락을 반복했다.

코스피 시장에서 개인은 7728억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 3262억원, 4646억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 섬유·의복(1.58%), 화학(1.24%), 의료정밀(1.25%) 등은 내렸고, 음식료품(0.97%), 운송·장비(0.97%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 기업 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,800 전일대비 400 등락률 +0.54% 거래량 17,170,761 전일가 73,400 2020.12.14 14:12 장중(20분지연) 관련기사 정부! 원격수업 전환! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株! 지금 잡아야 올라갑니다순매수 1위! ‘ㅇㅇㅇㅇ’의 3가지 모멘텀! 단숨에 오르네요!개미들, '7만전자' 일주일새 1조 샀다 close (0.82%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 116,500 전일대비 1,000 등락률 +0.87% 거래량 2,399,452 전일가 115,500 2020.12.14 14:12 장중(20분지연) 관련기사 순매수 1위! ‘ㅇㅇㅇㅇ’의 3가지 모멘텀! 단숨에 오르네요!SK하이닉스, 이시간 주가 +1.3%.... 최근 5일 개인 384만 2070주 순매수“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (1.3%)만 상승했고, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 792,000 전일대비 16,000 등락률 -1.98% 거래량 228,325 전일가 808,000 2020.12.14 14:12 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑美 조지아·테네시 하원의원들, LG·SK 배터리 분쟁 합의 촉구외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close (1.86%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 812,000 전일대비 8,000 등락률 -0.98% 거래량 61,701 전일가 820,000 2020.12.14 14:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준 close (1.1%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 546,000 전일대비 10,000 등락률 -1.80% 거래량 229,579 전일가 556,000 2020.12.14 14:13 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고[주간증시 리뷰]'2770' 거침없는 코스피 질주…'7만전자' 사들이는 개인삼성SDI, 성장성에 수익성까지 기대…내년 영업익 1조 넘어설듯 close (1.8%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥 지수는 전거래일 대비 0.41%(3.78포인트) 오른 932.22였다.

코스닥은 전일과 비교해 0.25%(2.34포인트) 상승한 930.78로 시작한 뒤 등락을 반복하다 오전 11시 이후 상승세를 이어가고 있다.

코스닥 시장에서 개인과 기관은 각각 418억원, 279억원을 순매도했고, 외국인은 972억원을 순매수했다.

업종별로 디지털콘텐츠(1.41%), 반도체(0.25%) 등은 상승했으나, 인터넷(1.44%), 섬유·의류(0.84%) 등은 하락했다.

시총 10개 기업 가운데 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 161,200 전일대비 2,100 등락률 +1.32% 거래량 4,166,511 전일가 159,100 2020.12.14 14:13 장중(20분지연) 관련기사 정부! 3단계 격상임박! ‘이것’이 모자라! 당장 확보시켜!!코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close (2.33%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 229,000 전일대비 6,600 등락률 +2.97% 거래량 1,908,893 전일가 222,400 2020.12.14 14:13 장중(20분지연) 관련기사 3단계 격상! 임상 발표 앞둔 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 관련 株 전부 급등!코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close (3.87%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 212,600 전일대비 10,100 등락률 +4.99% 거래량 1,134,408 전일가 202,500 2020.12.14 14:13 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 슈퍼박테리아 테마 상승세에 5.53% ↑코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑씨젠, 주당 1500원 현금배당 결정...390억 규모 close (5.68%) 등은 올랐고, 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 96,200 전일대비 2,200 등락률 -2.24% 거래량 503,895 전일가 98,400 2020.12.14 14:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑넥스트사이언스 "나노젠, 코로나 백신 내년 5월 양산 계획"또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준 close (1.73%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 46,950 전일대비 550 등락률 -1.16% 거래량 572,266 전일가 47,500 2020.12.14 14:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 장중 2780선 돌파…개인 순매수세↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일카카오게임즈, 펄어비스 '검은사막' 북미유럽 퍼블리싱 계약만료 close (1.26%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 152,600 전일대비 4,300 등락률 -2.74% 거래량 195,611 전일가 156,900 2020.12.14 14:13 장중(20분지연) 관련기사 또 최고기록 세운 코스피…2800 정조준外人 매도에도 순항하는 코스피…장중 2780 돌파[특징주]코스피 상승 이끈 2차전지, 숨 고르기 close (2.42%) 등은 내렸다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr