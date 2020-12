고용보험 가입자 39만명 늘었지만…'세금 투입' 일자리가 절반

고용부 '11월 노동시장 동향' 발표

공공행정 종사자 20.5만명 급증

제조업 15개월째 마이너스 행진

[아시아경제 김보경 기자] 지난달 고용보험 가입자가 작년 동월보다 40만명 가까이 늘어 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이전 수준의 증가 폭을 회복했다.

그러나 정부와 지자체 일자리 사업을 포함한 공공부문에서 급증한 데다 숙박·음식업의 가입자는 감소폭이 확대되는 등 코로나19 여파는 여전히 진행 중이다.

고용노동부가 14일 발표한 11월 노동시장 동향에 따르면 지난달 고용보험 가입자 수는 1429만9000명으로, 작년 동월보다 39만4000명(2.8%) 증가했다. 고용보험 가입자의 월별 증가 폭으로는 지난해 12월(42만8000명) 이후 최대 규모다.

고용보험 가입자 증가 폭은 코로나19 사태에 따른 고용 충격이 본격화한 올해 3월부터 크게 줄어 5월에는 15만5000명으로 떨어졌으나 이후 회복세를 이어왔다.

그러나 지난달 고용보험 가입자 증감을 업종별로 뜯어보면 아직 고용 충격에서 벗어났다고 평가하기는 어렵다.

고용보험 가입자 수의 회복세를 이끈 것은 서비스업이었다. 서비스업의 고용보험 가입자는 989만6000명으로, 작년 동월보다 41만1000명(4.3%) 증가했다.

서비스업 중에서도 정부와 지자체 일자리 사업을 포함한 공공행정에서만 고용보험 가입자가 20만5000명 급증했다. 정부가 코로나19 사태에 대응해 시행 중인 대규모 일자리 사업이 고용 지표의 추락을 막아내고 있는 셈이다.

숙박·음식업의 고용보험 가입자는 2만3000명 줄어 감소폭이 10월(2만2000명)보다 커졌다. 택시와 전세버스 수요 급감 등의 영향으로 운수업 가입자도 9000명 감소했다.

이와는 대조적으로 비대면 소비 확산 추세에 힘입어 인터넷 쇼핑을 포함한 무점포 소매업의 가입자는 1만6000명 증가했다.

국내 산업의 중추인 제조업의 고용보험 가입자는 지난달 353만5000명으로, 작년 동월 대비 3만4000명(1.0%) 감소했다.

제조업 고용보험 가입자는 15개월째 마이너스 행진 중이다. 다만 감소폭은 올해 7월(6만5000명) 이후 줄어드는 추세다.

정부가 실업자의 구직활동을 지원하기 위해 고용보험기금으로 지급하는 구직급여 지급액은 지난달 9138억원으로, 작년 동월보다 3206억원(54.0%) 증가했다.

올해 1∼11월 구직급여 지급액은 모두 10조8000억원으로, 작년 한 해 지급액(8조1000억원)을 훌쩍 뛰어넘었다. 지난달 구직급여 신규 신청자는 9만명이었고 전체 구직급여 수급자는 60만6000명이었다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr