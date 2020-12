파인디지털, 연말맞이 ‘신제품 보상판매 이벤트’ 실시

20일까지 최대 69% 할인 혜택 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 파인디지털은 연말을 맞아 자사 인기 제품 및 신제품을 최대 69% 할인가에 구매할 수 있는 ‘HOT 신제품 보상판매 이벤트’를 실시한다고 14일 밝혔다.

20일까지 진행되는 이번 이벤트는 기존 사용기기 반납 조건 없이 파인디지털 주요 제품을 최대 69% 할인가에 구매 가능하다. 보상판매 대상 제품군에 블랙박스와 내비게이션, 골프 거리측정기, 로봇청소기 및 로봇 공기청정기까지 포함해 선택폭을 넓혔다.

이번 보상판매 이벤트에는 실시간 스트리밍과 내비게이션 기능을 모두 활용할 수 있는 스트리밍 스틱 ‘파인드라이브 AI 2’가 포함됐다. 또한, 2배 저장 지능형 ADAS 블랙박스 ‘파인뷰 X5 UP’, 레이저 골프거리측정기 ‘파인캐디 UPL100’, 최고급 물걸레 로봇청소기 ‘에코백스 디봇 오즈모 950’, 세계 최초 자율주행 로봇 공기청정기 ‘애트모봇 프로’ 등도 할인된 가격에 구입 가능하다.

여기에 국내 최초 5배 저장 룸미러 블랙박스 ‘파인뷰 R2’, 버튼 클릭 시 0.3초대 빠른 속도로 핀까지의 거리를 측정할 수 있는 ‘파인캐디 UPL300’, 화재·강도·도난·해킹 등으로 인한 피해 발생 시 최대 1억5700만 원까지 보상을 제공하는 홈 블랙박스 ‘파인뷰 K3’도 판매될 예정이다.

한편, 파인디지털은 제품군별 출장 장착 서비스와 외장 GPS 등 각종 부가 서비스도 무상 지원할 계획이라고 덧붙였다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr