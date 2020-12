코로나가 방치한 방배동 母子의 비극…60대 엄마 고독사, 발달장애 아들은 노숙

경찰, 변사사건 조사중

"타살 가능성 낮아"

[아시아경제 이정윤 기자] 발달장애가 있는 아들과 지내던 60대 여성이 숨진지 5개월여만에 발견, 경찰이 수사에 나섰다.

서울 방배경찰서는 지난 3일 서울 서초구 방배동에서 A(60)씨의 시신이 발견된 사건을 조사하고 있다고 14일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨의 시신은 발견당시 상당히 부패가 진행됐고, 아들인 B(36)씨는 5개월여 전에 A씨가 사망했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 동작구 이수역 근처에서 노숙하던 B씨를 돌보던 복지사의 신고로 시신을 발견했다. B씨는 한동안 숨진 어머니 곁을 지키다가 전기가 끊기자 집을 나와 노숙을 한 것으로 알려졌다. B씨로부터 "어머니가 숨을 쉬지 않았다"는 이야기를 들은 복지사가 경찰과 함께 이들 모자의 주거지에 방문하면서 시신이 뒤늦게 발견됐다.

A씨는 기초생활보장 수급자였고 10년 넘게 아들인 B씨와 거주해왔다. B씨는 발달장애를 가지고 있었으나 장애인 등록은 되지 않았다. 서초구청에서 마스크를 이들에게 보냈지만 택배로 배송돼 A씨의 죽음을 확인하지 못하는 등 지역사회가 몇 달씩 비극을 방치했다는 비판이 나온다.

경찰은 부검 등을 진행 한 결과 타살 가능성이 낮아 지병에 의해 사망한 것으로 보고 정확한 사인에 대해 조사를 진행하고 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr