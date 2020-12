한국조선해양, 4000억 규모 VLCC 4척 수주

[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업그룹의 조선 중간 지주사인 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 2,000 등락률 +1.83% 거래량 409,617 전일가 109,500 2020.12.14 11:09 장중(20분지연) 관련기사 10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함한국조선해양, 조선 테마 상승세에 1.44% ↑대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과 close 이 초대형 원유운반선 4척을 수주하는데 성공했다.

한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 2,000 등락률 +1.83% 거래량 409,617 전일가 109,500 2020.12.14 11:09 장중(20분지연) 관련기사 10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함한국조선해양, 조선 테마 상승세에 1.44% ↑대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과 close 은 최근 유럽 소재 선사와 30만t급 초대형 원유운반선(VLCC) 총 4000억원 규모의 건조 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이번에 수주한 선박은 길이 330m, 너비 60m, 높이 29.6m로, 배기가스 저감장치인 스크러버(Scrubber)를 탑재해 환경규제에 대응할 수 있다. 전남 영암의 현대삼호중공업에서 건조돼 2022년 5월부터 순차적으로 선주사에 인도될 예정이다.

한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 2,000 등락률 +1.83% 거래량 409,617 전일가 109,500 2020.12.14 11:09 장중(20분지연) 관련기사 10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함한국조선해양, 조선 테마 상승세에 1.44% ↑대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과 close 은 이번 수주로 올 들어 전 세계에서 발주된 초대형 원유운반선 37척 중 25척을 수주해 전체 발주량의 68%를 확보하게 됐다.

한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 111,500 전일대비 2,000 등락률 +1.83% 거래량 409,617 전일가 109,500 2020.12.14 11:09 장중(20분지연) 관련기사 10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함한국조선해양, 조선 테마 상승세에 1.44% ↑대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과 close 관계자는 "초대형 원유운반선을 포함, 다양한 선종과 프로젝트에 걸쳐 문의가 이어지고 있다"며 "연말까지 추가 일감 확보를 위해 총력을 기울일 것"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr