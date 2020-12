유한킴벌리, 감염 예방 '마스크 교육영상' 유튜브로 제공

보건교사회 감수 수업용 콘텐츠…일반 소비자도 유튜브로 쉽게 시청 가능

[아시아경제 김철현 기자] 유한킴벌리(대표 최규복)는 유튜브를 통해 청소년용 마스크 교육 콘텐츠를 제공한다고 14일 밝혔다. 유한킴벌리는 2018년부터 '미세먼지 걱정아웃' 캠페인을 통해 청소년과 노년층을 대상으로 올바른 마스크 착용에 대한 교육을 진행해 왔으며, 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 개인 방역이 중요해짐에 따라 감염병 예방에 초점을 둔 새로운 교육 콘텐츠를 제작하게 됐다.

마스크 선택이나 사용법을 보다 정확하게 숙지할 수 있도록 퀴즈 및 애니메이션 효과 등을 적용한 이번 콘텐츠는 기획단계에서부터 보건교사회가 직접 참여해 실제 학교에서 수업자료로 활용될 수 있도록 했다. 유한킴벌리 공식 유튜브 채널 또는 유한킴벌리 '우리 월경해' 채널을 통해 누구나 쉽게 시청이 가능하다.

영상 런칭을 기념해 초등학교 교사를 대상으로 한 이벤트도 오는 20일까지 진행된다. 유한킴벌리 건강정보 블로그 '우리 월경해'에서 마스크 영상 시청 후 댓글로 시청후기와 인증샷을 업로드 하면 선착순 70개 학교에 유한킴벌리 크리넥스 마스크를 500매씩 증정한다.

유한킴벌리 관계자는 "코로나19로 인해 학교 방역에 힘쓰고 있는 보건 교사들과 함께 마스크 뿐만 아니라 손소독제, 손세정제 교육 등 다양한 콘텐츠를 준비하고 있다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr