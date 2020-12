[아시아경제 박지환 기자] 글로벌 회계·컨설팅법인 EY한영은 14일 신임 경영지원본부장에 이복한 파트너를 선임했다고 밝혔다.

이 신임 본부장은 지난 2015년 한영회계법인에 합류한 후 SK그룹 감사 서비스 총괄 파트너, 감사본부 감사2부문장 등을 역임했다.

특히 올해 개최된 한국공인회계사회 주관 제3회 '회계의 날' 시상식에서는 그동안의 우수한 업무 능력을 인정 받아 금융위원장 표창을 받았다.

한영 측은 감사 업무 뿐만 아니라 올해 신입 회계사 채용 총괄 파트너 역할 수행 등 법인 내에서 쌓아온 경험과 전문성을 발휘한 점이 이번 본부장 선임의 배경이라고 설명했다.

이 신임 본부장은 연세대학교 경영학과, 서울대 경영대학원을 졸업했다.

